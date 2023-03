NordVPN: le migliori funzionalità per privacy e sicurezza all in one

NordVPN è la soluzione all in one che ti assicura le migliori funzionalità per privacy e sicurezza online su più dispositivi. Grazie alla sua app – compatibile con tutti i sistemi operativi – sei costantemente al sicuro e invisibile. Attivala subito a un prezzo speciale!

Una volta installata, avrai una connessione crittografata AES a 256 bit. Questo garantisce che nessuno dei tuoi dati venga carpito da cybercriminali, hacker o tracker durante la navigazione o anche le semplici operazioni su internet.

Il tuo anonimato è garantito da questa tecnologia e anche dalla funzionalità Threat Protection. Bloccando i tracker anche le aziende interessate alle tue preferenze, per profilarti commercialmente e così mostrarti pubblicità su misura, non potranno più fare nulla.

Addirittura, questa funzione, si comporta come un ad blocker eliminando non solo tutti gli annunci pubblicitari da web e app, ma anche pop up noiosi e banner pericolosi. Questi ultimi spesso vengono mostrati nei punti più strategici di una pagina per spingere al clic involontario.

NordVPN: di necessità virtù

Oggi è necessario e quindi indispensabile proteggersi online. Sono troppe e sempre più sofisticate le minacce che ledono la privacy degli utenti. Perciò è saggio affidarsi a NordVPN. Fornendoti un nuovo Indirizzo IP, sempre differente, niente e nessuno potrà risalire a te.

Inoltre, la possibilità di cambiare posizione virtuale non solo offre il massimo della sicurezza, perché nascondi la tua posizione reale, ma ti permette di accedere al web senza limitazioni né censure. Un’ottima opportunità per chi utilizza ampiamente i servizi streaming.

Infatti, molto spesso, le piattaforme di questo tipo limitano l’accesso quando ci si trova fuori dall’Italia oppure, in portabilità transfrontaliera, ti permettono di vendere un numero limitato di contenuti. Invece, con NordVPN potrai vedere tutto ciò che vuoi ovunque tu sia.

Migliora la tua connessione dati in sicurezza, privacy e velocità con NordVPN. Approfitta ora della promozione Birthday Campaign. Acquistala al 63% e ottieni da 3 mesi fino a 1 anno gratis extra. Questa opportunità merita di essere colta al volo!

