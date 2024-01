NordVPN è su Apple TV con l'app per tvOS e un'ottima offerta

NordVPN è ora disponibile anche su tvOS ed è, quindi, utilizzabile, tramite l’app dedicata, sui vari modelli di Apple TV. Si tratta di un’aggiunta davvero vantaggiosa per gli utenti che hanno acquistato uno dei dispositivi per l’intrattenimento domestico di Apple. L’applicazione permette l’accesso diretto alla rete VPN, con possibilità di geolocalizzare il proprio IP in un altro Paese in pochi secondi.

Il funzionamento è semplicissimo: basta attivare NordVPN tramite il sito ufficiale, sfruttando l’offerta in corso che consente di ridurre il costo fino a 3,99 euro al mese andando ad attivare il piano biennale con garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni. Aggiungendo 2 euro al mese, inoltre, ci sono 1 TB in cloud e il password manager.

Successivamente, è possibile scaricare l’app di NordVPN per Apple TV, effettuare il login con il proprio account e avviare la connessione VPN. Per sfruttare la nuova offerta di NordVPN basta seguire il link qui di sotto.

Usare NordVPN su Apple TV è ora più semplice

L’app per tvOS di NordVPN consente di usare il servizio su Apple TV in modo semplicissimo. La promozione consente di utilizzare la VPN in modo illimitato sfruttandone appieno le sue caratteristiche:

connessione protetta dalla crittografia del traffico dati

del traffico dati politica no log per azzerare il tracciamento

per azzerare il tracciamento network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo per geolocalizzare il proprio IP in un altro Paese

sparsi in tutto il mondo per geolocalizzare il proprio IP in un altro Paese connessione senza limiti di banda e di traffico dati

Con l’offerta di NordVPN è possibile attivare una VPN illimitata con un prezzo scontato di 3,99 euro al mese e con possibilità di aggiungere 2 euro in più al mese per accedere anche a 1 TB in cloud e al password manager. Da notare che è disponibile una garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni e che è prevista la fatturazione anticipata, con possibilità di pagamento in 3 rate con PayPal.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.