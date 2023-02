NordVPN: crolla il prezzo, ma non la qualità

NordVPN oggi la attivi con il 63% di sconto e la possibilità di vincere mesi extra gratis. Tutto questo grazie alla Birthday Campaign che permette agli utenti di festeggiare con questa VPN il suo compleanno. Cosa stai aspettando? Approfitta subito di questa offerta!

Anche se il prezzo è decisamente crollato, la versione in vendita è quella completa. Quindi, indubbiamente, la sua qualità è sempre la stessa. Tuttalpiù le sue funzionalità continuano a migliorare nel tempo offrendo protezione e privacy sempre maggiori e perfezionate.

A parlare sono i fatti con NordVPN e non le teorie. Infatti i suoi server forniscono, a tutti gli utenti che la attivano sui propri dispositivi, un tunnel crittografato nel quale viene dirottata la loro connessione dati. Questo garantisce il totale e completo anonimato.

In pratica, navigando in rete niente e nessuno è in grado di risalire ai tuoi dati. Questo perché automaticamente la tua connessione viene resa invisibile da una crittografia AES a 256 bit. A ciò si aggiunge anche un’ulteriore funzionalità inclusa davvero potente.

NordVPN include Threat Protection per una protezione estrema

Contro qualsiasi minaccia hai dalla tua parte Threat Protection. Questa funzione di NordVPN entra in azione nel momento stesso in cui avvii la sua applicazione sul tuo dispositivo. Lavora in modo indipendente, ciò vuol dire che non serve essere collegati a un server VPN.

Il suo compito è quello di bloccare tracker, malware e annunci pubblicitari. I primi, i tracker, profilano l’utente per poi vendere i dati registrati ad aziende commerciali o hacker. Invece i secondi, i malware, si insinuano nei dispositivi per prenderne possesso e rubare dati, dettagli bancari e altre informazioni sensibili.

Infine, i terzi, ovvero gli annunci pubblicitari, rallentano il caricamento delle pagine e limitano la fruibilità delle applicazioni con banner e pop up. A volte nascondono anche pericolose truffe come pagine di phishing, trojan o keylogger pronti a ledere la tua privacy e accedere ai tuoi dati personali e risparmi online.

Perciò proteggiti risparmiando, ma senza rinunciare al massimo della sicurezza oggi disponibile. Attiva ora NordVPN al 63% di sconto. Sbrigati perché questa promozione non è eterna. Puoi anche vincere mesi extra di protezione online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.