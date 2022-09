NordVPN è gratis per 3 mesi

NordVPN gratis per 3 mesi? No, non è un sogno. Tutto questo è reale. Attivandola oggi stesso potrai beneficiare di questa incredibile promozione. Assicurati risparmio e qualità, oltre a una protezione ai massimi livelli.

Attivando il piano di abbonamento scontato del 65% avrai diritto anche a 3 mesi gratis. Con questo servizio attivo la tua navigazione online sarà veramente anonima. Nessuno potrà più spiare i tuoi dati personali, la tua cronologia di navigazione e i tuoi dettagli bancari.

Il livello di sicurezza è così professionale che con NordVPN sarai anche al sicuro da malware, tracker e pubblicità. Inoltre, proteggerai anche le tue password e i tuoi file da qualsiasi minaccia malevola. Cosa stai aspettando? Approfitta subito di questa promozione.

NordVPN: ora tua al 65% di sconto e con 3 mesi gratis

Una combinazione perfetta per te che vuoi attivare NordVPN e proteggere i tuoi dispositivi in modo definitivo. Non solo avrai sicurezza e privacy 24 ore su 24, ma con questo acquisto ottieni uno sconto del 65% e 3 mesi gratis di servizio attivo.

Inoltre, inclusa nel prezzo, hai anche la nuovissima funzionalità Threat Protection. Funzionando anche senza essere connessa a un server VPN, ti proteggerà rendendo la connessione sempre sicura, veloce e fluida, senza tracciare le tue azioni online.

Tra l’altro, Threat Protection neutralizza in tempo reale tutte le minacce informatiche tra cui malware, tracker e annunci intrusivi o URL dannosi. Insomma, sarai in una cassaforte, al sicuro da qualsiasi attacco malevolo realizzato da cybercriminali esperti.

Infine, se sei un amante dei contenuti in streaming, come eventi sportivi live, film e serie TV, con NordVPN avrai una connessione sempre stabile e veloce grazie ai suoi server ottimizzati. Potrai accedere a qualsiasi contenuto anche se soggetto a limitazioni geografiche o censure.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.