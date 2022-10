NordPass è in offerta al 50% di sconto: approfitta ORA del Cyber Month

NordPass è un vero e proprio life manager digitale. Comodo, perché non devi più ricordare tutte le credenziali. Sicuro, perché protegge password e carte di credito in un sistema crittografato. Intelligente, perché verifica e rileva se i tuoi indirizzi email e dati sono stati violati.

Ottienilo solo per oggi al 50% di sconto grazie al Cyber Month. Un’occasione unica che ti permette di risparmiare acquistando questo prodotto che è tra i migliori disponibili sul mercato. La praticità di questo servizio è unica e te ne accorgerai subito sin dal primo utilizzo.

Addirittura potrai condividere i dati sensibili con la tua famiglia o con i tuoi colleghi senza il pericolo che qualche cybercriminale li intercetti rubandoli. Inoltre, NordPass non è solo password. Infatti, potrai anche archiviare tutte le tue note contenenti codici fiscali, credenziali di accesso a reti WiFi, codici di sicurezza, PIN e altri dati sensibili.

NordPass è sicurezza, praticità e comodità in un’unica soluzione

Immagina di poter vivere in un mondo sicuro dove le tue informazioni personali e sensibili non sono più in pericolo. Immagina di poter navigare online senza la paura che i tuoi accessi possano essere registrati in qualsiasi istante da attori malevoli. Hai immaginato tutto questo? Ecco, si chiama NordPass.

Non stiamo parlando quindi di un’utopia irrealizzabile, ma di una realtà certa. Attivando questo incredibile servizio avrai non solo sicurezza, ma anche praticità e comodità. Infatti, potrai salvare i tuoi dati con un clic come credenziali di accesso, che dovrai inserire solo una volta e che poi individuerà autonomamente, e dati delle carte di credito per proteggerli ed effettuare pagamenti alla velocità della luce.

NordPass inserisce automaticamente password, dati di carte di credito e molto altro riconoscendo all’istante di che sito di tratta. Inoltre, quante volte è capitato che tua moglie o i tuoi figli ti chiedessero il PIN della tua carta di pagamento mentre stanno pagando al negozio? Condividi questo come tantissimi altri dati in modo sicuro tramite NordPass.

Ottienilo al 50% di sconto approfittando della fantastica offerta del Cyber Month. Attenzione, perché è una promozione limitata che sta per scadere oggi stesso. Perciò affrettati per non rimanere a bocca asciutta. Scegli il miglior password manager che include tantissime funzioni incredibili e vincenti per la tua sicurezza e produttività.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.