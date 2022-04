Con NordPass al 50% di sconto tieni al sicuro tutte le tue password

Un sistema sicuro per ricordare le tue password e gestirle facilmente in un unico posto è quello offerto da NordPass, che adesso puoi acquistare con consistente sconto. Sottoscrivendo l’abbonamento di 2 anni, infatti, pagherai soltanto 52,56€, contro i 105,36€ solitamente richiesti, per un prezzo complessivo mensile di soli 2,19€.

L’offerta è relativa al piano Premium, che ti permette di accedere alle tue password su qualunque dispositivo o browser in qualsiasi momento. Un sistema conveniente e sicuro per tenere al sicuro i tuoi account e condividerli con chi vuoi.

NordPass, il gestore di password più utilizzato in rete

NordPass è stato progettato pensando innanzitutto alla sicurezza: grazie ad una tecnologia di crittografia avanzata, l’algoritmo XChaCha20, le password conservate tramite questo servizio saranno sempre mantenute in modo sicuro e controllato.

Rispetto ai comuni gestori di password integrati nei principali browser web, NordPass ti offre un ulteriore livello di sicurezza: una password principale che serve a sua volta a crittografare e proteggere i tuoi dati. Il tutto ha una funzione multi-device: puoi sincronizzare le tue password su più piattaforme, così da potervi accedere su desktop, dispositivi mobile o browser.

Pagando il prezzo in offerta di 2,19€ al mese riceverai:

Salvataggio di un numero illimitato di password

Salvataggio e compilazione automatica

Importazione ed esportazione di password

Conservazione di note e carte di credito

Compilazione automatica dei moduli con informazioni personali

Generazione di password univoche

Sincronizzazione automatica su tutti i dispositivi

Protezione password con autenticazione a più fattori

Connessione attiva anche quando cambi dispositivi

Condivisione di elementi con altre persone

Accesso alle password in caso di emergenza

Identificazione delle password deboli, datate e riutilizzate

Scansione del web alla ricerca di eventuali fughe di dati

Garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni

Non ti rimane dunque che approfittare di questa eccezionale promozione. Sottoscrivi l’abbonamento biennale e ricevi immediatamente uno sconto del 50% sull’intero pacchetto per mantenere le tue password al sicuro.