Non ti si rovina più niente nel frigo: lo strumento DA AVERE (27€)

In cucina c’è uno strumento che passa inosservato ma di cui non si deve fare a meno. Si tratta della macchina del sottovuoto che ti sembrerà anche un’esagerazione ma una volta che scopri, non smetterai mai di utilizzare.

Sai quando apri il frigo e trovi un po’ di avanzi che sono andati a male? Non ti capiterà più e tutto si conserverà nelle condizioni più migliori. Comoda, ora anche in promozione su Amazon: 27,11€ se completi l’acquisto al volo con lo sconto del 20%.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Macchina per il sottovuoto: da cucina è indispensabile

Carne, verdure, pesce e tutto ciò che ti viene in mente.

Infili quello che vuoi conservare nel sacchetto, lo posizioni e tac: in due secondi è ben sigillato e messo sottovuoto. Così come chiedi di fare al tuo macellaio o al banco fresco del supermercato, anche a casa ora.

Semplicissimo da utilizzare, devi premere solo un tasto. In realtà sulla parte superiore trovi diverse impostazioni come quella per creare solo il sigillo se ad esempio utilizzi dei sacchetti a rullo che tagli delle dimensioni che preferisci o ancora, l’impostazione per il sottovuoto leggero perfetto per alimenti più delicati.

In confezione trovi direttamente 20 sacchetti da utilizzare al volo appena arriva. Te l’ho detto: una volta che proverai quant’è comoda non smetterai di utilizzarla anche perché occupa il minimo spazio quindi la tiri fuori ogni volta che ti serve.

Non aspettare un secondo in più e smetti di buttare gli avanzi che ti rimangono nel frigo, in fin dei conti sono i tuoi soldi che finiscono nel sacchetto. Acquista la tua macchina per il sottovuoto ad appena 27,11€ su Amazon con la promozione in corso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.