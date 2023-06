Non rischiare: pulisci le ventole PRIMA di aprire l'aria con lo SLIME

Sai, sei proprio un temerario se ora che è arrivato il caldo hai intenzioni di aprire l’aria condizionata in auto. Non perché sei sadico visto che una volta che scendi, il calore lo senti il doppio ma per il semplice motivo che non la metti in funzione da un anno e sai cosa esce dalle bocchette? Ebbene sì: gomitoli di polvere che fanno invidia al Far West. Però ho la soluzione per te che risulta anche più funzionale di quanto potresti pensare: lo slime.

Qua lo chiamano Gel ma è praticamente un pezzo di Flubber tascabile quindi non farne a meno.

Gel, Flubber o slime: chiamalo come vuoi ma non farne a meno

Questo prodottino te lo consiglio per l’auto ma pensa che lo puoi utilizzare anche per la tastiera del computer, per pulire le fotocamere, le stampanti o qualunque altra cosa ti venga in mente. Semplicissimo quanto comodo, non ti fa dannare né con la polvere né con le piccole briciole che rimangono intrappolate negli angoli e non vogliono andarsene mai.

Riutilizzabile senza limiti, lo togli dalla sua confezione ed è pronto a tornarti utile. Ovviamente tieni presente che si secca con l’aria quindi fai attenzione a riavvitare il tappo in modo sicuro per non trovarlo rinsecchito all’utilizzo successivo.

Rispetto allo slime più commerciale questo ha un pregio: ha consistenza. Ciò significa che non rischi che qualche pezzetto si perda o si stacchi. Quando lo infili in posti stretti e facendo pressione è una caratteristica da non sottovalutare.

Insomma, questo gel è una soluzione economica, semplice ma comoda e utile.

