Non farti ingannare dal prezzo, questo laptop in offerta a 299€ è una BOMBA

Con un prezzo scontato imperdibile di 298,99€ grazie al coupon da 100€, il laptop ACEMAGIC AX15 è una scelta perfetta per chi cerca la giusta combinazione tra portabilità, potenza e convenienza.

Il design sottile e leggero del laptop, con soli 16 mm di spessore e un peso di meno di 2Kg, lo rende un vero e proprio “Road Warrior”. Puoi portarlo ovunque, dalla tua scrivania all’ufficio, dalla biblioteca alla tua casa preferita. La tastiera QWERTY garantisce una digitazione comoda e veloce, mentre la cerniera piatta intelligente permette di condividere contenuti o collaborare con colleghi e amici.

La cassa in metallo non solo dona un tocco elegante ma assicura anche una lunga durata. L’esperienza visiva è un punto forte di questo laptop. Lo schermo IPS da 15,6 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080) rende le immagini vive e chiare, regalandoti un’esperienza visiva coinvolgente. La fotocamera frontale da 720p è ideale per selfie e videochiamate, permettendoti di restare in contatto con amici e familiari.

La potenza interna è garantita dal processore Intel Alder Lake N95 quad-core, con una frequenza di base di 1,7 GHz (fino a 3,4 GHz). Questo laptop è una vera forza produttiva, in grado di gestire compiti impegnativi con facilità. Con 16 GB di RAM DDR4 e un SSD M.2 da 512 GB, hai la velocità e la capacità di archiviazione necessarie per multitasking fluido e spazio per tutti i tuoi file importanti.

Per quanto riguarda la connettività, il laptop ACEMAGIC AX15 offre il meglio. Supporta il WiFi ultraveloce 802.11a/b/g/n&ac, garantendo download e navigazione veloci. Il modulo Bluetooth 5.0 si sincronizza facilmente con i tuoi dispositivi wireless preferiti. Inoltre, le porte USB 3.2 e USB 2.0, il jack per cuffie da 3,5 mm, l’HDMI per collegare a un grande schermo e l’RJ45 Ethernet per la connessione via cavo offrono la piena connettività, garantendo che tu possa connetterti con il mondo esterno in modo efficiente e senza intoppi.

Insomma, come avrai ormai capito, se stai cercando un laptop affidabile, potente e altamente portatile, l’ACEMAGIC AX15 è la scelta perfetta. Non lasciarti sfuggire questa offerta e portati a casa il tuo compagno ideale per la produttività mobile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.