Non aspettatevi un nuovo foldable OnePlus: l'azienda si ferma per il 2025

Annuncio inaspettato da parte di OnePlus: non lancerà un nuovo dispositivo pieghevole nel 2025. La notizia arriva mentre OPPO si prepara a presentare il suo nuovo Find N5, previsto per il debutto globale il 20 febbraio. La decisione di OnePlus potrebbe sorprendere molti appassionati, soprattutto considerando il successo di OnePlus Open nel 2023.

Attraverso un post ufficiale nella sua community, OnePlus ha chiarito che non ci sarà un nuovo modello pieghevole quest’anno. Si ipotizzava che il brand potesse lanciare un nuovo dispositivo, magari chiamato “Open 2”, con caratteristiche simili all’OPPO Find N5.

Tuttavia, l’azienda ha confermato che, pur restando impegnata nello sviluppo di prodotti innovativi, ha deciso di non lanciare un nuovo foldable. Questo non significa, in ogni caso, che abbandonerà il settore dei dispositivi pieghevoli.

Questo il comunicato integrale dell’azienda:

In OnePlus, la nostra forza e passione principali risiedono nel definire nuovi parametri di riferimento e sfidare lo status quo in tutte le categorie di prodotti. Con questo in mente, abbiamo attentamente considerato i tempi e i nostri prossimi passi nei dispositivi pieghevoli e abbiamo preso la decisione di non lanciare un pieghevole quest’anno.

Sebbene ciò possa sorprendere, crediamo che questo sia l’approccio giusto per noi in questo momento. Mentre OPPO assume la leadership nel segmento pieghevole con Find N5, ci impegniamo a sviluppare prodotti che ridefiniranno più categorie e ti offriranno esperienze innovative ed entusiasmanti come sempre, il tutto allineandosi strettamente al nostro mantra “Never Settle”.

Detto questo, la nostra decisione di sospendere il pieghevole per questa generazione non significa un allontanamento dalla categoria. Find N5 di OPPO dimostra notevoli progressi nella tecnologia pieghevole, tra cui l’uso di nuovi materiali all’avanguardia e un’ingegneria più sofisticata. Restiamo impegnati a incorporare queste innovazioni nei nostri prodotti futuri.