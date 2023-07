Non aspettare l'Amazon Prime Day: 5 GENIALATE a meno di 10€ in promo ADESSO

Questi non sono gadget qualsiasi, questo elenco è un concentrato di genialate economiche delle quali non potrai più fare a meno! A dispetto del Prime Day, su Amazon sono in sconto adesso: costano tutte meno di 10€ l’una e le spedizioni sono rapide e gratuite per gli abbonati ai servizi Prime. Scegli adesso quelle che preferisci!

La polsiera magnetica sarà la tua terza mano durante i lavori di fai da te. Grazie ai potenti magneti dei quali à dotata, “manterrà” al tuo posto le viti, gli inserti, il cacciavite e non solo. Di contro, tu manterrai le mani libere di lavorare, pur avendo tutto a disposizione. Prendila a 9,99€ appena.

Sempre in tema fai da te, con questo kit composto da 6 speciali punte universali per manici e trapani, eliminare le viti spanate non sarà più un problema. Non esagero, sono pazzesche e risolvono quel fastidioso problema, che spesso interrompe i lavori: potrai estrarle in pochi secondi e senza problemi. Prendi il kit a 9,99€ appena.

Una lampada frontale per ottenere tanta luce, in qualsiasi momento ti serva, mantenendo le mani libere. Comodissima da indossare, grazie al sistema a tripla cinghia, è dotata di batteria integrata ricaricabile. Tanta luce, puntata esattamente dove punta il tuo sguardo: geniale! Prendila in promozione a 7,99€.

Facciamo che i fornelli, con questo caldo, li lasciamo spenti? Con questo prodotto geniale di SNIPS, puoi cuocere nel microonde uova, omelette e frittate. Pochi minuti di cottura, niente eccessivo calore in giro e un buon pasto pronto! Sicuro da usare, e privo di BPA, è in sconto a 9,90€ in questo momento.

Per finire, questa devi proprio averla. La saponetta d’acciaio, anche detta “eterne”, ti permetterà di liberarti in pochi secondi di cattivi odori persistenti sulle mani. Che si tratti di pesce, carne, aglio, cipolla, prezzemolo e altri odori di cucina, nessun problema: sfregati le mani sotto l’acqua utilizzandola e guarda che risultato! Prendila in sconto a 9,99€.

Visto che uitli genialate, super economiche, puoi trovare adesso su Amazon? Perché aspettare il Prime Day e non approfittarne subito? Le spedizioni sono anche rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime! Fai in fretta, la disponibilità è limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.