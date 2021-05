Questo smartwatch Blackview X2 non è certamente un Apple Watch, ma dopo averlo conosciuto capirai che è dotato di un rapporto fra qualità e prezzo assurdo. Poterlo portare a casa a 19,99€ – grazie alle super offerte Amazon del momento – è un vero e proprio affare e le spedizioni sono rapide e gratis. Ti spiego perché è l'occasione che cercavi.

Smartwatch a 19€: offerta lampo su Amazon

Perché devi scegliere ora Blackview X2? I motivi sono tantissimi, ma si possono riassumere in uno solo: se vuoi investire i tuoi 19,99€ comprando un wearable che effettivamente offra quello che promette, senza ritrovarti fra le mani un oggetto inutile, devi approfittare subito dell'offerta.

Scendendo nei dettagli, com'è giusto che sia, devi considerare perché questo device è molto interessante:

è dotato di eccezionale design, che ti permetterà di abbinarlo efficacemente a ogni outfit;

che ti permetterà di abbinarlo efficacemente a ogni outfit; è realizzato con materiali premium;

premium; ha una cassa grande , da ben 44 millimetri;

, da ben 44 millimetri; è un ottimo tracker per l'attività sportiva, pronto a tenere traccia dei tuoi progressi durante l'allenamento;

per l'attività sportiva, pronto a tenere traccia dei tuoi progressi durante l'allenamento; è un validissimo monitor della salute perché dotato di sensore per il battito cardiaco, per valutare la qualità del riposo notturno e non solo;

perché dotato di sensore per il battito cardiaco, per valutare la qualità del riposo notturno e non solo; è il perfetto assistente da polso, pronto a mostrarti tutte le notifiche ricevute sullo smartphone al quale lo hai connesso in Bluetooth.

Come fa a costare così poco? Per due motivi essenziali: è ovviamente in super offerta e poi devi considerare un altro fondamentale dettaglio. Meno pubblicità, più qualità. Infatti, Blackview è un ottimo brand, che ha deciso però di investire molto sulla qualità dei prodotti e meno sulla pubblicità: in questo modo, risparmiando sui costi di marketing, è possibile offrire all'utente un prezzo dei prodotti contenuto.

Insomma, quello di Blackview è uno smartwatch super completo e ora da Amazon puoi averlo a 19€ appena, spuntando il coupon sconto presente in pagina. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Pochi pezzi con coupon a disposizione in sconto.

Non perdere tutte le altre occasioni lampo del momento: le migliori sono sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch