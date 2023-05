Nokia XR21 UFFICIALE: smartphone RUGGED con display a 120Hz

Il nuovo smartphone Nokia XR21, lanciato oggi, è il diretto successore del rugged phone XR20. Già nel mese scorso erano trapelate le specifiche complete del dispositivo, oggi per la maggior parte confermate.

Come tutti i telefoni rugged, anche il Nokia XR21 promette affidabilità, lunga durata della batteria e massima resistenza anche nelle condizioni di utilizzo più estreme. Scopriamolo nel dettaglio.

Nokia XR21: caratteristiche, prezzo e disponibilità

Nokia XR21 presenta un display con foro centrale nella zona alta, pannello LCD da 6,49 pollici con risoluzione FHD+, refresh rate di 120Hz e luminosità massima di 550 nit. Il dispositivo è protetto da Gorilla Glass Victus e funziona perfettamente anche con le mani bagnate ed i guanti. Lo smartphone dispone di uno scanner di impronte digitali montato lateralmente e di due tasti per il volume.

Per quanto riguarda il design, Nokia XR21 si distingue per un telaio in alluminio riciclato al 100% e materiali super resistenti. Ha una durabilità di livello militare MIL-STD 810H: è impermeabile con certificazione IP68 e resiste alla polvere ed alle cadute con certificazione IP69K. Lo smartphone monta una fotocamera selfie da 16MP e sul retro abbiamo una doppia fotocamera composta da un sensore principale da 64MP abbinato ad una lente ultra-grandangolare da 8MP ed il flash LED.

Sotto la scocca del Nokia XR21 troviamo il processore Snapdragon 695, abbinato a 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Presente una batteria da 4800 mAh con supporto per la ricarica rapida a 33W. Il sistema operativo a bordo è Android 12. Da segnalare anche gli altoparlanti stereo extra-loud, un ingresso jack da 3,5 mm, la porta USB-C, NavIC, 5G, WiFi e Bluetooth 5.1.

Nokia XR21 sarà disponibile nel Regno Unito ad un prezzo di £499,99 (circa 566 euro) per l’unica variante da 6 GB + 128 GB, nelle colorazioni Midnight Black e Pine Green: ci auguriamo che arrivi presto anche da noi in Italia.