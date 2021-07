L'account YouTube ufficiale di Nokia Mobile ha caricato due nuovi spot che mostrano le caratteristiche principali dell'inedito smartphone rugged dell'azienda, l'XR20. I video ci permettono di dare una prima occhiata allo smartphone e ad alcune delle sue features di cui dispone.

Nokia XR20 viene “malmenato” negli spot ufficiali

Uno dei video mostra che il Nokia XR20 viene preso a calci e colpito più volte con un pallone dal calciatore professionista Roberto Carlos e dalla campionessa mondiale di freestyle, Lisa Zimouche. Il telefono prende alcuni colpi pesanti da Carlos che mostra di essere ancora bravo con i calci di punizione… nonostante l'età avanzata.

Lisa invece, si destreggia con il telefono, fa cadere alcune unità con la palla e ne lascia cadere un'altra in una ciotola d'acqua, confermando che il telefono gode della resistenza all'acqua.

Il secondo post rilasciato dall'azienda è una pubblicità più tradizionale. Vediamo il Nokia XR20 sopravvivere a una fuoriuscita di caffè e poi al risciacquo sotto il rubinetto. Non di meno, osserviamo che resiste senza problemi anche a più cadute da diverse altezze.

Entrambi gli spot ADV ci permettono di dare anche una buona panoramica al design del telefono. L'XR20 ha un foro centrale che ospita la fotocamera frontale. Le cornici sono sottili ma il mento è significativamente più spesso. La compagnia ha anche rinforzato i lati del telaio con quello che sembra essere acciaio.

Siamo riusciti a intravedere un jack audio nella parte inferiore accanto alla porta USB-C e alla griglia dell'altoparlante. Ci sono anche due fori nell'angolo inferiore per l'inserimento di un cordino. Il dispositivo dovrebbe anche disporre di un pulsante rosso in alto e, all'altra estremità, c'è quello che crediamo essere il vano per la SIM.

Mentre Nokia ha dotato il telefono di obiettivi ZEISS, ci sono solo due fotocamere sul retro del telefono. Al di sotto, si vedono due LED per il flash collocati in un alloggiamento sporgente.

Le specifiche e il prezzo del telefono sono ancora sconosciuti. Non appena avremo maggiori dettagli, ve lo faremo sapere.

Nokia

Smartphone