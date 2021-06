HMD Global ha in serbo per noi un nuovo smartphone 5G facente parte della serie Nokia X. Si chiamerà Nokia XR20 e utilizzerà il chipset 5G più economico di Qualcomm. Lo smartphone è appena apparso su Geekbench, quindi sappiamo che è nell'ordine delle cose presso la casa finlandese. Tuttavia, l'elenco ha rivelato solo alcune specifiche, motivo per cui è difficile dire tutte le caratteristiche di cui disporrà il suddetto budget phone.

Nokia XR20: cosa si evince da Geekbench?

Il Nokia XR20 ha ottenuto un punteggio single-core di 509 e un punteggio multi-core di 1.455. Eseguirà il chipset Qualcomm Snapdragon 480, che è lo stesso che si trova su altri telefoni della serie Nokia X. Questa particolare variante ha 4 GB di RAM ed Android 11 “out of the box“. Questo è tutto ciò che sappiamo sul Nokia XR20 al momento. Si spera che nelle prossime settimane emergano ulteriori informazioni sullo smartphone.

È difficile determinare quale sia lo scopo dell'XR20 nel catalogo di prodotti di HMD Global. Il Nokia X20 è uno smartphone a tutto tondo e chi non può permetterselo, può sempre optare per un X10. L'XR20 sarà solo un leggero upgrade dell'X20 o ci saranno novità dal punto di vista estetico? Non abbiamo mai visto la lettera R comparire in nessuno dei telefoni di casa HMD Global, quindi è praticamente impossibile indovinare.

Non è da HMD complicare inutilmente la nomenclatura dei suoi terminali, ma sembra che da quando Juho Sarvikas se n'è andato dalla società, le cose stiano andando in una direzione un po' differente rispetto al passato.

Quale sarà la nuova strada della compagnia? Quel che è certo è che non vediamo più flagship Nokia. Di fatto, la società si è letteralmente buttata a capofitto nel segmento midrange low-cost. Una prova di ciò? Il recente C20 Plus presentato pochi giorni or sono dalla compagnia, o la pletora di dispositivi annunciati nel corso dell'evento dell'8 aprile scorso.

Nokia

Smartphone