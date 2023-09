Nokia XR20 5G è lo smartphone che non puoi distruggere (-164€)

Nel caso fossi alla ricerca di uno smartphone resistente ed affidabile, Nokia XR20 5G sarebbe la scelta perfetta ad un prezzo più che vantaggioso. Il telefono si distingue per una costruzione solida e robusta, in grado di attutire cadute ed urti senza subire danni. Inoltre, grazie alla sua connettività 5G, potrai navigare su internet alla massima velocità. Non manca proprio nulla.

Devi approfittarne adesso, prima che la promozione termini: completa il tuo acquisto su Amazon e, grazie ad uno sconto folle del 33%, lo smartphone Nokia sarà tuo con soli 335 euro invece di 499 euro.

Prezzo in picchiata per lo smartphone Nokia XR20 5G

Un telefono Nokia Dual Sim con certificata resistenza di livello militare e totalmente impermeabile. Estrema velocità su internet, grazie alla connessione 5G. Non passa inosservato il display FHD+ da 6.67 pollici. Cuore pulsante dello smartphone Nokia è il processore Octa-Core Qualcomm Snapdragon 485 5G, assistito da 4 GB di memoria RAM e 64 GB di storage d’archiviazione (espandibili con microSD fino a 512 GB).

Posteriormente trova spazio la dual camera con sensore principale da 48 MP a cui si aggiungono il sensore da 13 MP con ottica grandangolare e il doppio flash LED. Frontalmente invece abbiamo la camera selfie da 8MP. Il telefono è animato dal sistema operativo Android. Lunga durata grazie alla batteria da 4630 mAh, per coprire agevolmente tutta la giornata.

Un’occasione da non perdere, le unità disponibili stanno già finendo: aggiungi al carrello il tuo nuovo smartphone Nokia XR20 5G, potrai così risparmiare più di 164 euro ed arriverà a casa con consegna gratuita e velocissima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.