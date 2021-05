Nokia X20 5G arriva in vendita in Italia. Tutta la qualità degli smartphone HMD Global, incluso l’ottimo supporto software post vendita, e la connettività ultra veloce: tutto a prezzo accessibile. Bastano 399€ per acquistarlo.

Uno smartphone che ti abbiamo raccontato in dettaglio al momento del lancio ufficiale, solo qualche giorno fa. Ora è il giunto il momento di poterlo comprare anche sul nostro mercato, se lo desideri.

Stephen Taylor, CMO di HMD Global, ha commentato così il nuovo smartphone 5G:

“Questa indagine non solo mette in evidenza l’amore che le persone hanno per i loro telefoni, ma anche il crescente desiderio di un cellulare di cui possano fidarsi per mantenere tutte le loro informazioni al sicuro più a lungo. Il nuovo Nokia X20 risponde a precise richieste che i consumatori di tutto il mondo hanno sollevato: prestazioni di alta qualità mantenute per diversi anni di utilizzo, aggiornamenti software regolari per il massimo della sicurezza in ogni momento e ultima versione della piattaforma Android, indipendentemente dalla fascia di prezzo.”