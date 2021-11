Nokia X100 5G: UFFICIALE... ma non da noi

Il nuovo smartphone low-budget Nokia X100 con modem 5G, processore Qualcomm Snapdragon 480 e 6 GB di RAM è appena stato presentato ufficialmente.

Nokia X100: le caratteristiche

HMD Global ha lanciato il suo primo device del marchio finlandese facente parte della serie X esclusivamente per il mercato statunitense. Stiamo parlando del Nokia X100. Tuttavia, il device sarà disponibile esclusivamente attraverso i gestori di rete T-Mobile e Metro.

Lo smartphone è dotato di un display Full HD+ da 6,67 pollici con una risoluzione dello schermo di 2400 x 1080 pixel e un rapporto di aspetto 20:9. Sotto il cofano invece, il dispositivo è alimentato dal chipset Qualcomm Snapdragon 480 5G.

Per quanto riguarda la configurazione della memoria, il telefono racchiude 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. C'è anche uno slot per schede microSD che consente di espandere ulteriormente la capacità di archiviazione sul dispositivo fino a 1 TB.

Nel reparto foto, c'è una configurazione quad-camera sul retro che soddisfa le esigenze di tutti. C'è una main camera da 48 megapixel, un obiettivo ultrawide da 5 megapixel, un sensore di profondità da 2 megapixel e un macro da 2 megapixel. Sul lato anteriore, è presente uno snapper da 16 megapixel per selfie e videochiamate.

Il Nokia X100 esegue il sistema operativo Android 11, ma la società non ha ancora rivelato quando il terminale riceverà l'ultimo aggiornamento software, né ha rivelato se riceverà aggiornamenti e patch di sicurezza.

Sul fronte della connettività, il telefono è compatibile con la rete 5G sub-6Hz. È alimentato da una batteria da 4.470 mAh con supporto per la ricarica da 18 W e l'azienda include anche un caricabatterie nella confezione.

Il device ha un prezzo di 252 dollari e sarà disponibile per l'acquisto negli Stati Uniti dal 19 novembre. Come accennato in precedenza, il dispositivo è disponibile esclusivamente per i clienti dei provider T-Mobile e Metro T-Mobile. Non sappiamo se arriverà mai in Europa.