Secondo quanto si apprende, si vocifera che la serie Nokia X60 verrà lanciata quest'anno con HarmonyOS di Huawei sotto la scocca.

Nokia X60: device premium ma con una sorpresa

L'OEM cinese ha recentemente annunciato HarmonyOS 2.0 , il nuovo software sviluppato come un sistema operativo multipiattaforma. La società cinese ha suggerito che altri produttori di telefoni cinesi utilizzeranno il sistema operativo come una valida alternativa al solito Android, ma non ci sono stati segnali da parte degli altri OEM verso questa direzione. Gli unici prodotti non Huawei annunciati finora con HarmonyOS sono i gadget per la casa intelligente di Midea, incluso un frigorifero.

È emersa una voce secondo cui il produttore di telefoni finlandese Nokia lancerà la serie X60 entro la fine dell'anno. Non è questa la parte che ci interessa di più: ciò che rende questo fatto sorprendente è che si dice che i modelli eseguiranno la HarmonyOS out-of-the-box.

La voce riportata per la prima volta dai media taiwanesi afferma che la line up sarà composta dall'X60 e dall'iterazione X60 Pro. I più vicini nella serie X a questi modelli sono i Nokia X10 e X20, che però, non sono davvero modelli di punta ma sono alimentati dal chipset Snapdragon 480.

I Nokia X60 dovrebbero presentare un display con bordi curvi e una batteria gigantesca da 6.000 mAh. I telefoni dovrebbero anche contenere uno snapper principale da 200 MP e diverse funzionalità di fascia alta. Quest'anno abbiamo visto un certo numero di telefoni lanciati con ottiche da oltre 100 megapixel. Ci aspettiamo che più OEM spostino la loro attenzione sui sensori di grandi dimensioni.

Sebbene non possiamo verificare l'autenticità di questa notizia, potrebbe rivelarsi vera, ma potrebbe essere probabilmente contestuale al solo mercasto cinese.

Per i cellulari di casa HMD Global, questa è senza dubbio un'ottima opportunità per aumentare le vendite poiché i modelli potrebbero probabilmente andare molto bene in Cina.

Nokia

Smartphone