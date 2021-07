Nokia ha appena lanciato in Cina un lettore Bluetooth per auto che dispone di ben sei cavi USB all'interno della confezione. La voglia di “ricarica rapida” si sta estendendo ai charger per autovetture, alcuni dei quali potrebbero essere in grado di fornire uscite di ricarica sorprendentemente elevate. RichGo Technology ha appena annunciato il Nokia P6103 In-Car Bluetooth Player per il mercato locale cinese.

Nokia: sei device in carica in auto contemporaneamente

RichGo è il licenziatario di Nokia in Cina e in un paio di altri Paesi. Il P6103 è un lettore Bluetooth a doppio uso e un caricatore per auto con due porte USB. Il charger può offrire fino a 20 W di potenza durante la ricarica tramite USB-C, 18 W quando si utilizza USB-A e 15 W quando entrambe le porte sono impegnate contemporaneamente.

Il doppio Bluetooth e il caricabatterie da auto sono dotati di uno slot MicroSD che dispone fino a 64 GB di spazio di archiviazione. Il gadget supporta formati audio comuni tra cui APE, FLAC e molti altri formati lossless. Non di meno, supporta la connettività Bluetooth 5.0. Sarò possibile collegare il proprio telefono per connettersi tramite Bluetooth così da effettuare chiamate.

RichGo Technology ha lanciato alcuni caricabatterie per auto diversi mesi or sono, ma il nuovo doppio lettore Bluetooth e il caricabatterie offrono una profondità di ricarica in particolare. I sei cavi USB marchiati Nokia sono tutti resistenti all'usura. Sono lunghi 1 metro ciascuno e hanno una diversa potenza di ricarica. I cavi hanno uscite di tipo C e sono in grado di ricaricare il telefono abbastanza velocemente. Il cavo USB-C da 3A può emettere 60W, mentre il Type C da 5A può emettere fino a 100W di potenza.

I dettagli sui prezzi e sulla disponibilità del nuovo RichGo Nokia P6103 dual-Bluetooth Player e del caricatore per auto non sono ancora disponibili. Tuttavia, RichGo ha una forte presenza in Cina e in alcune parti dell'Asia e il dispositivo potrebbe essere presentato in anteprima. Non sappiamo se e quando arriverà in Italia.

