Nokia Game Controller 5000: divertimento assicurato ad un prezzo top

StreamView GmbH, licenziataria del marchio Nokia per Smart TV e set-top box in Europa, ha lanciato il nuovo Nokia Game Controller 5000, l’accessorio perfetto per i propri dispositivi di streaming. Grazie al giroscopio a sei assi e ai doppi motori vibranti, il gioco prende vita nel salotto di casa offrendo un’esperienza immersiva e coinvolgente potenziata dal feedback tattile delle vibrazioni.

Il controller si connette rapidamente tramite Bluetooth ed offre l’accesso ad oltre 7000 applicazioni e giochi Android nel Google Play Store, in combinazione con qualsiasi dispositivo Android, come Nokia Smart TV o Nokia Streaming Box. Inoltre, un solo tocco del pulsante Google Assistant del controller consente di navigare agevolmente tra i menu o di cercare i giochi più recenti.

Caratteristiche, prezzo e disponibilità di Nokia Game Controller 5000

Il nuovo Nokia Game Controller 5000 offre un’esperienza di gioco coinvolgente grazie alla presenza di due motori a vibrazione integrati che garantiscono un efficace quanto gradevole feedback tattile durante il gioco. Inoltre, il giroscopio a sei assi integrato consente ai giocatori di navigare o mirare semplicemente muovendo il controller, offrendo un movimento più preciso e veloce rispetto alla navigazione con lo stick analogico o i pulsanti direzionali.

Massimo comfort durante il gioco: Nokia Game Controller 5000 ti permette di vivere un’esperienza senza precedenti. Grazie al suo design ergonomico ed alla lunga durata della batteria (fino a 14 ore con una singola carica), potrai giocare a lungo e senza interruzioni. La forma adattabile alla mano e la superficie scolpita consentono un controllo preciso e confortevole, garantendo una presa perfetta ed un’estrema comodità del corso delle lunghe sessioni di gaming.

Nokia Game Controller 5000 è la scelta perfetta per i giocatori che desiderano la massima compatibilità con i propri apparecchi: funziona senza problemi con i device Android, come le Smart TV e i dispositivi di streaming Nokia. Non manca l’Assistente Google per una facile interazione tramite comandi vocali. La confezione include poi un cavo di ricarica USB-C (per una ricarica completa in circa due ore), un connettore USB per l’accoppiamento con il computer ed una guida Quickstart.

Puoi trovare Nokia Game Controller 5000 online su streamview.com e presso numerosi negozi in tutta Europa ad un prezzo di vendita consigliato pari a 49,90 euro (IVA inclusa).