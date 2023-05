Nokia G50: smartphone Dual SIM economico a meno di 190 euro

Nokia è un marchio storico nel settore della telefonia mobile, che ha saputo innovare e adattarsi ai cambiamenti tecnologici. Dopo un periodo di crisi, la compagnia finlandese ha deciso di puntare sul sistema operativo Android, offrendo smartphone di qualità a prezzi accessibili. Come il Nokia G50 di cui ti stiamo per parlare.

Infatti, se stai cercando uno smartphone 5G con un display ampio, una batteria duratura e una tripla fotocamera da 48 MP, stai per fare la scelta giusta anche perché su Amazon oggi ti costa soli 189,90 euro invece di 269,99 euro. Si tratta di uno sconto del 30% che ti permette di risparmiare ben 80 euro sul prezzo originale.

Nokia G50: economico, ma ideale per tutto

Nokia G50 ha un display HD+ da 6,82 pollici con rapporto d’aspetto 20:9, ideale per goderti i tuoi film e le tue serie preferite su uno schermo ampio e luminoso. La batteria da 5000 mAh ti garantisce fino a 2 giorni di utilizzo con una sola ricarica e supporta la ricarica rapida da 18W per non restare mai a corto di energia.

Il comparto fotografico posteriore del Nokia G50 è composto da tre sensori: il principale da 48 MP, il grandangolare da 5 MP e il sensore di profondità da 2 MP. Con questa configurazione puoi scattare foto nitide e dettagliate in ogni condizione di luce, grazie anche al supporto dell’intelligenza artificiale. La fotocamera anteriore da 8 MP ti permette di fare selfie perfetti e videochiamate di qualità.

Il telefono ha una memoria interna da 128 GB espandibile con una scheda microSD fino a 512 GB e una RAM da 4 GB che assicura fluidità e reattività. Arriva a casa con il sistema operativo Android 11 preinstallato e riceverà gli aggiornamenti a qualsiasi versione del sistema operativo commercializzata nei prossimi 2 anni sulla stessa piattaforma.

Nokia G50 ha un design elegante e moderno, con una scocca in plastica resistente e un lettore di impronte digitali sul retro. Presenti anche una porta USB-C, un jack audio da 3,5 mm e uno slot per due schede SIM.

Non lasciarti sfuggire questa offerta limitata: acquista ora il Nokia G50 su Amazon a soli 189,90 euro invece di 269,99 euro, ma affrettati perché a questo prezzo ne sono rimasti pochissimi.

