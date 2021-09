Le specifiche tecniche del nuovo midrange di casa HMD Global sono appena emerse online attraverso il portale cinese TENAA; in queste ore siamo venuti a conoscenza delle caratteristiche del Nokia G50 5G.

Nokia G50 5G: ecco come sarà

Secondo quanto riferito, HMD Global sta lavorando al lancio dello smartphone Nokia G50 5G. Dovrebbe arrivare come il telefono 5G più economico del brand. Si prevede che questo mese possa venire svelato in diversi mercati internazionali. Sembra anche che il dispositivo verrà svelato in Europa, oltre che in India e in Cina. Non di meno, è apparso presso il sito di certificazione TENAA rivelando tutte le sue specifiche tecniche.

Il telefono Nokia certificato TENAA con numero di modello TA-1361 è il prossimo smartphone del marchio Nokia. Ospita un enorme display IPS da 6,82 pollici avente una risoluzione HD+ di 720 x 1640 pixel.

Manterrà una fotocamera frontale da 8 megapixel e una main camera da 48 megapixel sul retro. Il modulo fotografico posteriore avrà una forma rotonda. Ci saranno tre sensori e un flash LED.

Il G50 sarà alimentato da un processore octa-core da 2 GHz, che sembra essere il chip Snapdragon 480. L'elenco TENAA menziona le opzioni disponibili all'acquisto. Ci saranno varianti con 2 GB / 4 GB / 6 GB / 8 GB di banchi RAM e opzioni di archiviazione da 64 GB / 128 GB / 256 GB / 512 GB. Per ulteriore spazio di archiviazione, ci sarà uno slot per schede microSD.

Il Nokia G50 5G sarà supportato da una batteria da 4.850 mAh e si avvierà con il sistema operativo Android 11. Uno scanner di impronte digitali sarà integrato nel pulsante di accensione posto sul frame laterale destro.

Infine, conosciamo le sue dimensioni: 173,83 x 77,68 x 8,85 mm e pare che peserà ben 220 grammi (non una piuma, dunque). Dovrebbe arrivare in due colorazioni: Sea Blue e Dawn. Vi piace? Vi intriga? Fatecelo sapere.

Nokia

Smartphone