Nokia G50 arriverà con processore Qualcomm Snapdragon 480; sì, avete letto bene. Ci troviamo di fronte al debutto di un nuovo terminale di casa HMD Global con la stessa CPU degli altri modelli. Le sue specifiche sono state mostrate su GeekBench.

Nokia G50 con Qualcomm Snapdragon 480

In precedenza, abbiamo visto il Nokia G50 superare la certificazione presso il portale cinese TENAA; ora lo smartphone è arrivato sul portale di GeekBench. L'elenco rivela alcune specifiche chiave del device le quali si aggiungono ai dettagli trapelati in precedenza.

Secondo GeekBench, il G50 funzionerà con il sistema operativo Android 11; non di meno, sarà alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 480. Per coloro che non lo sapessero, si tratta di una CPU 5G. In più, si apprende che tale gadget sarà uno dei prodotti 5G più economici del marchio finlandese.

Il SoC ha una frequenza di base di 1,80 GHz ed è abbinato a 4 GB di RAM. Lo smartphone dovrebbe avere anche 64 GB di spazio di archiviazione ma potrebbe non disporre di una scheda microSD. È interessante notare che il telefono è stato avvistato sul portale TENAA con più RAM e in diverse varianti. Il dispositivo arriverà anche con banchi RAM da 2 GB, con moduli da 6 GB e, infine, ci sarà un'iterazione premium con 8 GB di memoria virtuale. Lo storage disponibile sarà di 64, 128, 256 e 512 GB.

Il telefono potrebbe avere un prezzo di 209 sterline (al cambio sono circa 288 dollari) per la variante da 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione. Inoltre, l'articolo in questione è stato visto anche elencato in Australia nella variante di colore Forest Black. Dovrebbe avere un display da 6,82 pollici con risoluzione HD+; sarà caratterizzato da un obiettivo principale da 48 MP sulla back cover e da una selfiecam da 8 MP sul pannello.

