Nokia G42 in offerta su Amazon: il prezzo scende sotto ai 200€

Il Nokia G42, disponibile in offerta su Amazon a 199,99€ anziché 259€, è uno smartphone 5G progettato per rispondere alle diverse esigenze degli utenti moderni. Il design ecosostenibile e la riparabilità QuickFix sono caratteristiche che lo rendono una scelta decisamente interessange, grazie alla possibilità – più unica che rara – di poter sostituire facilmente le parti danneggiate.

Dotato di connettività 5G e alimentato dal chipset Snapdragon 480+5G, questo smartphone offre massima velocità per attività come condivisione di foto, navigazione web, acquisti online, lavoro e gaming. La tecnologia VRAM consente di espandere la RAM fino a 11GB, garantendo prestazioni fluide e reattive, anche quando si riproducono le app o i giochi più impegnativi.

La tripla fotocamera con sensore principale da 50MP, supportata dall’intelligenza artificiale, consente di catturare immagini eccezionali in qualsiasi situazione. Il display HD+ da 6.56″ con refresh rate a 90Hz assicura una visualizzazione sempre fluida, mentre la tecnologia OZO 3D offre un’esperienza audio spaziale nei video.

La batteria da 5000 mAh, con tecnologia Quick Charge, può durare fino a 3 giorni, assicurando un utilizzo prolungato senza preoccupazioni. Inoltre, il Nokia G42 è progettato per durare nel tempo, con 3 anni di garanzia e aggiornamenti di sistema operativo garantiti per 2 anni. Un acquisto intelligente per chi cerca prestazioni, durata della batteria e sostenibilità. Non farti scappare questa offerta e acquistalo ora a meno di 200€!

