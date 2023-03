Nokia G21: risparmia il 20% su questo formidabile entry-level con Android 13

Se stai cercando uno smartphone Android economico ma non vuoi sacrificare la qualità e le prestazioni, il Nokia G21 potrebbe essere la soluzione che fa per te. Attualmente in forte sconto su Amazon a soli 159,90€, il Nokia G21 ha una scheda tecnica decisamente interessante per la sua fascia di prezzo.

Il dispositivo è dotato di uno schermo HD+ da 6,5 pollici, un processore octa-core e una batteria da 5050mAh che promette una durata di utilizzo fino a 3 giorni. Inoltre, ha una tripla fotocamera posteriore con sensori da 48, 5 e 2 megapixel e una fotocamera anteriore da 8 megapixel, che permette di scattare foto e video di buona qualità. Il Nokia G21 ha anche 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna espandibile fino a 512 GB tramite microSD. In questo modo, avrai sufficiente spazio per archiviare le tue foto, i tuoi video, la tua musica e le tue app preferite. Il dispositivo funziona con Android 11 (ma Nokia ha promesso che Android 13 arriverà a breve) e ha una connettività 4G, Wi-Fi e Bluetooth. Inoltre, è dotato di un sensore di impronte digitali posteriore e di un tasto dedicato per l’assistente Google.

Insomma, come avrai capito, il Nokia G21 è un’ottima soluzione entry-level con una scheda tecnica che offre alcune soluzioni sorprendentemente avanzate per il suo prezzo. Questo smartphone è perfetto per un utilizzo quotidiano, grazie ad un chipset veloce e affidabile: navigare sul web e riprodurre le tue applicazioni preferite non sarà mai un problema, grazie ai 4GB di RAM. Menzione speciale per la batteria: estremamente capiente e in grado di offrire un’autonomia al di sopra degli standard del settore. Davvero niente male. Se stai cercando uno smartphone che non si distanzi più di tanto dalla soglia psicologica dei 150€, ti suggeriamo vivacemente di approfittare del forte sconto su Amazon e acquistare il Nokia G21. Non fartelo scappare: l’offerta è a tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.