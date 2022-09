Nokia G11: prezzo da FAVOLA su Amazon, meno 40€

I Nokia sono tornati più smaglianti che mai e si stanno buttando a capofitto nel mercato con prezzi molto interessanti. Oggi grazie ad Amazon potrai accaparrarti il bellissimo Nokia G11 a soli 129,90 euro, anziché 196,99 euro.

Uno smartphone di tutto rispetto nonostante sia low cost. Ha una fotocamera di alto livello che ti permeerà d’immortalare i momenti più belli senza sforzo. Un grande display da 6,5 pollici con risoluzione HD+, un ottimo processore Octa-Core e una batteria gigante.

Se non vuoi spendere un capitale ma comunque avere un ottimo smartphone allora non devi assolutamente farti sfuggire questa occasione. Metti subito nel tuo carrello Nokia G11 a soli 129,90 euro. Se ordini oggi potrai riceverlo già domani senza costi aggiuntivi e con reso gratuito, per i clienti Amazon Prime.

Nokia G11: foto impeccabili e batteria enorme

Scatta foto bellissime e sempre perfette, in qualsiasi condizione, anche con scarsa luminosità, grazie alla tripla fotocamera da 13MP con intelligenza artificiale, sensore Macro da 2MP e sensore di profondità da 2MP. E con la fotocamera anteriore da 8MP, anche i selfie saranno sempre ottimi.

Il display da 6,5 pollici ha una risoluzione HD+ e una frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Questo ti consentirà di guardare video o giocare in tuta serenità, con immagini fluide e senza fastidiosi lag. Anche il processore, un Octa-Core supportato da 4GB di RAM renderà la tua esperienza ludica un vero spasso.

Infine è doveroso parlare anche della batteria da 5050 mAh, un vero colosso di autonomia, che in più supporta la ricarica veloce con un caricabatterie da 18W già incluso in confezione.

Affrettati, prima che il prezzo salga di nuovo. Corri su Amazon e acquista il bellissimo Nokia G11 a soli 129,90 euro, anziché 196,99 euro

