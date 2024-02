Nokia G11 Plus, tuo a soli 116€: tripla fotocamera e autonomia esagerata

Il Nokia G11 Plus è in super offerta su Amazon: grazie allo sconto del 31%, oggi può essere tuo ad appena 116€. Un’ottima opportunità per chi cerca uno smartphone versatile ed efficiente ad un prezzo davvero, davvero competitivo.

Questo smartphone offre un’elegante linea sottile e una costruzione super resistente, progettata per durare nel tempo grazie a 2 aggiornamenti del sistema operativo e 3 anni di aggiornamenti di sicurezza mensili, il doppio della media della concorrenza.

Dotato di Android 12, il Nokia G11 Plus offre un’esperienza d’uso semplice e intuitiva, con le ultime innovazioni di Google per una navigazione più personalizzata e sicura. Il display HD+ da 6.5″ con frequenza di aggiornamento di 90 Hz garantisce un’esperienza visiva fluida e nitida, perfetta per giocare, guardare video e film in streaming.

La tripla fotocamera da 50 MP con tecnologia IA e HDR consente di catturare immagini belle e condivisibili in qualsiasi condizione di luce, mentre la fotocamera anteriore da 8 MP è perfetta per scattare selfie di alta qualità. Con questo smartphone, non perderai mai un momento importante da immortalare.

La batteria da 5050 mAh offre un’autonomia eccezionale, con una durata fino a 3 giorni con una sola ricarica. Inoltre, la funzione Super Battery Saver ti permette di prolungare ulteriormente l’autonomia quando ne hai più bisogno, garantendo che il tuo telefono sia sempre pronto quando ne hai bisogno.

Il Nokia G11 Plus è un dispositivo completo e affidabile, con un’eccellente durata della batteria, una fotocamera versatile e un’esperienza software intuitiva, il tutto a un prezzo conveniente grazie all’offerta attuale su Amazon. Se stai cercando uno smartphone di qualità a un ottimo prezzo, questa potrebbe essere l’opzione perfetta per te. Non fartela scappare!