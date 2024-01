Nokia G11 Plus in offerta: il prezzo crolla a soli 109,99€ (-35%)

Il Nokia G11 Plus, uno smartphone dal design sottile ed elegante, è attualmente disponibile su Amazon a soli 109,99€, offrendo uno sconto del 35% rispetto al prezzo consigliato di 169,99€. Questo dispositivo non solo si distingue per il suo aspetto raffinato, ma è anche progettato con una robustezza che lo rende resistente nel tempo.

Beneficiando di due aggiornamenti del sistema operativo e di una frequenza di aggiornamenti di sicurezza mensili per ben tre anni, il Nokia G11 Plus si impegna a fornire prestazioni durature.

Alimentato dal sistema operativo Android 12, aggiornabile alle versioni successive, questo smartphone offre un’esperienza utente intuitiva, personalizzata e sicura. Il display HD+ da 6.5″ è un punto forte, con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz che garantisce un’esperienza visiva fluida e senza interruzioni. Che tu stia giocando o guardando video in streaming, la definizione mozzafiato ti accompagnerà in ogni attività.

La fotocamera del Nokia G11 Plus è un altro punto forte, con una tripla configurazione da 50 MP. Grazie alla tecnologia di intelligenza artificiale (IA) e all’HDR, puoi catturare immagini eccezionali in qualsiasi condizione di luce, giorno e notte. La fotocamera anteriore da 8 MP è perfetta per selfie di qualità.

Un’ulteriore caratteristica apprezzabile è la batteria da 5050 mAh, che offre un’autonomia eccezionale. Con la funzione Super Battery Saver, puoi estendere ulteriormente la durata della batteria quando ne hai più bisogno. Questo rende il Nokia G11 Plus un compagno ideale per chi cerca un dispositivo affidabile e ricco di funzionalità. Non lasciarti sfuggire l’opportunità di acquistarlo a un prezzo vantaggioso su Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.