Nokia G10, una BESTIA di smartphone ad appena 128€: poche unità

Siamo ormai ad un passo dal Natale, ciò significa che hai ancora pochi giorni di tempo di tempo per regalarti (o regalare) l’ottimo smartphone Nokia G10 ad un prezzo ridicolo. Il telefono si distingue per la presenza di una tripla fotocamera posteriore, non semplice da trovare su dispositivi così economici. Meritano attenzione anche la potente batteria e l’ampio display grazie a cui goderti la navigazione online ed i tuoi contenuti multimediali preferiti senza alcun compromesso. Insomma, vale la pena farci un pensierino perché non gli manca davvero nulla.

Non perdere tempo e completa subito il tuo ordine su Amazon: grazie ad uno sconto dell’8%, lo smartphone Nokia G10 sarà tuo con poco più di 128 euro.

Voglia di un nuovo smartphone? Scegli Nokia G10

Frontalmente fa la sua comparsa un display LCD con diagonale di ben 6,5 pollici e risoluzione HD+ (1600×720 pixel), per immagini definite e colori brillanti. Il processore octa-core a bordo del Nokia G10 si comporta molto bene, grazie al supporto di 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna (che potrai espandere senza problemi con microSD fino a 512 GB, dettaglio tutt’altro che trascurabile). Lo smartphone Nokia G10 vanta la presenza di tre fotocamere posteriori, con cui realizzare ottimi scatti. Massima sicurezza, grazie al lettore di impronte digitali posto lateralmente. Che dire poi della batteria? Un modulo da ben 5050 mAh che assicura un’autonomia fino a 3 giorni con una sola ricarica.

Ad un prezzo così basso, e considerandone le specifiche tecniche, non stupisce che le unità disponibili stiano letteralmente andando a ruba. Lasciati tentare dalla convenienza, prima che sia troppo tardi, e porta a casa il tuo nuovo smartphone Nokia G10: oltre a pagarlo una miseria, lo riceverai a casa prima di Natale e non dovrai neppure pagare le spese di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.