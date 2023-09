Nokia C31: la batteria dura TRE GIORNI e che SCONTO su Amazon

Nokia C31 è la soluzione ideale se stai cercando uno smartphone che sia economico, completo di tutte le funzioni base, dual SIM e soprattutto con una batteria che duri davvero a lungo. Insomma, il telefono da battaglia da usare per lavoro o per altre situazioni in cui non puoi rischiare di rimanere a secco. Oggi puoi acquistarlo a soli 113,90 euro: un ulteriore incentivo su un ottimo dispositivo di cui ti parliamo di seguito.

Nokia C31 in super offerta: la scheda tecnica

Il Nokia C31 è progettato pensando al tuo comfort visivo. Il suo ampio display HD+ da 6.7″ ti consente di vedere di più e godere di immagini più chiare e nitide. Il tutto anche per sfruttare al meglio la tripla fotocamera posteriore che ti offre la flessibilità di catturare panorami mozzafiato, ritratti straordinari e scatti notturni spettacolari. Cattura ogni momento nella sua bellezza e conservalo per sempre.

Con il sistema operativo Android, il Nokia C31 offre un’esperienza d’uso semplice e intuitiva. Goditi le ultime innovazioni di Google, che rendono il tuo smartphone più personale e sicuro che mai. Personalizza il tuo dispositivo secondo le tue esigenze e naviga tra le app con facilità.

Non dovrai inoltre preoccuparti delle condizioni atmosferiche quando hai il Nokia C31 al tuo fianco. Questo smartphone è dotato di protezione IP52, il che significa che può resistere agli agenti atmosferici senza problemi. Portalo con te ovunque senza timore di danni.

Con un processore Octa-Core, 4 GB di RAM e una memoria interna di 128 GB espandibile con una scheda MicroSD fino a 256 GB, il Nokia C31 offre prestazioni fluide e spazio di archiviazione abbondante per tutte le tue app, foto e video.

La batteria da 5050 mAh del Nokia C31 è infine la vera campionessa. Con una sola ricarica, potrai goderti il tuo smartphone per ben tre giorni. Niente più ansia da batteria scarica quando sei in movimento. Fai tutto ciò che desideri senza preoccuparti di dover ricaricare il telefono continuamente.

In breve, il Nokia C31 è uno smartphone che fa davvero la differenza. E con l’incredibile sconto su Amazon, ora è più accessibile che mai. Non lasciarti sfuggire questa opportunità di portare a casa un dispositivo che ti seguirà ovunque, garantendoti una performance affidabile e una batteria che non ti abbandona mai. Acquista il Nokia C31 su Amazon oggi stesso e scopri tutto ciò che ha da offrire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.