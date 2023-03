Nokia C21 Plus: che prezzo! Oggi in offerta su Amazon a 109€ (-21%)

Se stai cercando uno smartphone affidabile ed economico prodotto da un marchio europeo, il Nokia C21 Plus potrebbe essere la soluzione ideale per te. Con uno sconto del 21% su Amazon, puoi acquistarlo per soli 109€ invece dei normali 139,99€ di listino.

L’offerta è a tempo limitato e ti consigliamo di fare in fretta. A maggior ragione perché, se ordini subito, riceverai lo smartphone a casa entro domani 14 marzo. Come sempre, ti ricordiamo che con Prime la spedizione rapida è gratuita, inoltre potrai scegliere di dividere l’importo in più comode rate a tasso zero, rendendo questa offerta ancora più accessibile e comoda.

Nokia è un marchio europeo noto per la sua affidabilità e solidità. Il Nokia C21 Plus è la prova che i telefoni Nokia continuano a offrire prestazioni eccellenti a prezzi accessibili. Inoltre, Nokia è anche famosa per il suo supporto costante ai suoi telefoni, l’azienda, infatti, garantisce due anni di aggiornamenti trimestrali come standard di fabbrica.

Dotato di una doppia fotocamera con tecnologia HDR, il Nokia C21 Plus ti consente di catturare momenti indimenticabili grazie alla fotocamera posteriore da 13 mp e alla fotocamera anteriore da 5 mp. Inoltre, il sistema operativo Android 11 Go Edition garantisce che le applicazioni precaricate siano minime, liberando spazio per le app e i contenuti che ami. Il processore Octa-Core, la RAM da 3 GB e la memoria interna da 32 GB, espandibile con MicroSD fino a 256 GB, garantiscono una performance fluida e veloce, permettendoti di utilizzare il tuo telefono in modo efficiente. Infine, con una batteria da 4000 mAh, il Nokia C21 Plus ti offre un’autonomia di 2-3 giorni con una sola carica.

Come avrai capito, se stai cercando uno smartphone economico, affidabile e dalle ottime prestazioni, il Nokia C21 Plus è un’ottima scelta. Approfitta dell’offerta su Amazon e non perdere l’opportunità di avere un prodotto Nokia di alta qualità a un prezzo vantaggioso.

