Il Nokia 6310 ritorna in una nuova elegante scocca e in una veste tutta nuova 2.0 a soli 60€ per il mercato europeo. Qui scende la lacrimuccia…

Nokia 6310: l'icona è ritornata

HMD Global ha reso riportato in auge tanti vecchi classici di casa Nokia da quando ha ottenuto la licenza per il marchio diversi anni fa. Oggi, l'ultimo feature phone a venir presentato è il Nokia 6310. L'edizione 2021 arriva in un corpo elegante ed inedito ma avente una linea familiare.

Il 6310 mantiene il design dell'originale lanciato nel 2001 ma vede alcune aggiunte moderne. Mentre la griglia dello speaker a forma di artiglio vista sul modello di 20 anni fa sarebbe stata carina, la nuova versione si accontenta di una semplice fessura orizzontale per il jack audio. È sparito il pannello monocromatico a 6 righe e al suo posto ce n'è uno a colori curvo, decisamente molto più grande. La versione 2021 include anche una fotocamera posteriore (ma di bassa qualità, ovviamente).

Per quanto riguarda le sue specifiche, il Nokia 6310 ha un display da 2,8 pollici. È alimentato da un processore UNISOC 6531F e dispone di 8 MB di RAM e 16 MB di spazio di archiviazione. Il foglio delle specifiche tecniche ci dice che esegue il sistema operativo Series 30+ (S30+). Le icone sono più grandi e il menù viene ingrandito per facilitarne la lettura.

Il telefono ha una singola fotocamera da 0,3 MP sul retro insieme a un flash LED. C'è uno slot per schede MicroSD e gli utenti potranno aggiungere fino a 32 GB di spazio di archiviazione aggiuntivo. Dispone del Bluetooth 5.0, Wi-Fi, gode del supporto al dual SIM e alla radio FM (cablata e wireless dual-mode).

La capacità della batteria di 1150 mAh è solo un po' più grande di quella del modello 2001, ma Nokia afferma che fornirà più di 7 ore di conversazione e durerà settimane in modalità standby. La batteria è rimovibile (come da tradizione) e la società spedisce il telefono con un caricabatterie e un cavo micro USB inclusi in confezione.

L'annuncio spot ci mostra il Nokia 6310 in tre colorazioni, ma gli utenti potranno acquistare il telefono solo in nero e verde scuro. Potete acquistare il telefono per 59,90 € sul sito Web ufficiale di Nokia Mobile.

