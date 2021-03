Sei in cerca di un nuovo smartphone? Nokia 5.1 Plus è in offerta su Amazon a soli 109,90€. Il ribasso del 15% corrisponde a uno sconto effettivo di 20,00€ che rende l’acquisto subito pi conveniente. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Nokia 5.1 Plus: le specifiche tecniche di questo smartphone

Con un design semplice e lineare, Nokia 5.1 Plus è uno smartphone di fascia economica che racchiude un buon rapporto qualità/prezzo. Nella sua colorazione Blue acquista subito un tocco in più.

Il display montato è un pannello HD+ da 5,8 pollici che lo rendono un dispositivo dalle dimensioni compatte. Grazie alla risoluzione 19:9 offre subito un’esperienza visiva più ampia.

Il processore MediaTek Helio P60 viene abbinato a 3 GB di RAM e 32 GB di memoria di archiviazione che garantiscono un utilizzo fluido nelle operazioni quotidiane. La memoria, inoltre, è espandibile attraverso MicroSD.

Il comparto fotografico merita una nota in quanto ospita una doppia fotocamera posteriore con lente principale da 13 MP e una seconda lente da 5 MP. Ammontano a 8, invece, i megapixel della fotocamera frontale dedicata ai selfie.

Degna di nota è la batteria da 3060mAh che garantisce un utilizzo quotidiano. Ovviamente è di tipo integrato.

Lo smartphone ospita al suo interno la Radio FM, il GPS, il sensore d’impronte digitali posteriore e diversi sensori come quello di prossimità.

In confezione, infine, sono sempre inclusi il cavo di alimentazione USB-C, il caricatore Nokia e gli auricolari.

È Dual SIM e supporta la connettività 4G.

Puoi acquistare lo smartphone Nokia 5.1 Plus su Amazon a soli 109,90€ nella sua colorazione Blue. Acquistalo oggi e ricevilo a casa in meno di 48 ore se sei abbonato a Prime. Le consegne sono gratuite anche sul primo ordine effettuato su Amazon, Questo dispositivo, infine, è idoneo al programma di rateizzazione CreditLine di Confidis che consente di suddividere la spesa fino a 24 rate mensili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone