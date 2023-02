Nokia 3310, occhio al dettaglio: questo modello può valere una fortuna

Nokia 3310, uno dei cellulari più iconici arrivati sul mercato, potrebbe valere una fortuna oggi. Questo modello, presentato al pubblico nel lontano 2000 dalla casa svedese, ha conquistato il mondo con il suo design unico ed accattivante.

Fin da subito, è diventato un oggetto di culto tra i fan della tecnologia. Nel caso aveste conservato un Nokia 3310 in buone condizioni, potreste essere in possesso di un vero tesoro: molti collezionisti sono disposti a pagare cifre astronomiche per un pezzo di storia della telefonia mobile.

Ancora oggi, Nokia 3310 fa gola a molti collezionisti

Il Nokia 3310 è stato un telefono innovativo per l’epoca, grazie alla sua forma compatta ed alla sua interfaccia intuitiva. I primi cellulari non erano sicuramente dei capolavori di design e risultavano parecchio ingombranti: l’unità della casa svedese, al contrario, si distingueva per linee morbide e per una forma più piccola e maneggevole, che la rendeva facile da tenere in tasca o in borsa. Inoltre, è da sempre ricordato come uno dei telefoni più resistenti in assoluto.

Ma le innovazioni non finivano qui: Nokia 3310 era stato realizzato senza antenna esterna e presentava un ottimo display grazie a cui scorrere la rubrica, scrivere messaggi e giocare. Insomma, un vero e proprio gioiellino per tutti gli appassionati di tecnologia. Non c’è da stupirsi quindi pensando al suo enorme successo commerciale: in soli cinque anni, sono stati venduti 126 milioni di esemplari in tutto il mondo, un record che nessun altro modello è riuscito ad eguagliare fino ad oggi.

Anche se oggi il Nokia 3310 è considerato un telefono “obsoleto”, molti appassionati lo ricordano con affetto per la sua durata ed affidabilità. In un mondo in cui i dispositivi tecnologici sono diventati quasi usa e getta, il Nokia 3310 rappresenta il simbolo di un’epoca in cui i cellulari erano ancora oggetti preziosi e duraturi.

Se avete conservato un Nokia 3310, a 23 anni dal suo debutto, potrebbe essere un pezzo raro. I modelli usati e logorati raggiungono sul mercato dell’usato un prezzo inferiore a 40 euro, ma avendo fra le mani un’unità inutilizzata, nella confezione originale, con la sua vendita potreste già raggiungere (o superare) un guadagno di 300 euro. Pensandoci, è una cifra di molto superiore a quella necessaria per acquistare Nokia 3310 in versione moderna che, allo stato attuale, è disponibile su Amazon ad un prezzo di appena 96 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.