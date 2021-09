SuperJump di NoiTel è ritornata disponibile nel sito dell'operatore virtuale su rete Vodafone ora in versione Summer Edition.

NoiTel SuperJump: i dettagli

La SuperJump di NoiTel dispone di 100 Giga di traffico dati in LTE sulla Giga Network dell'operatore rosso, minuti illimitati di chiamate verso tutti gli operatori sia fissi che mobili in Italia e 50 SMS sempre verso tutti. Tutto questo a soli 7,99 euro ogni mese, anziché 8,99€ mensili. Il quantitativo di Giga mensile disponibile può essere utilizzato alla velocità massima di 60 Mbps in download e di 40 Mbps in upload.

Con la Summer Edition sono inclusi anche 5 Giga di internet da utilizzare in roaming ogni mese.

La promozione a meno di 8 euro al mese viene rinnovata mensilmente su credito residuo ed in caso di traffico telefonico non disponibile andrà in sospensione per 14 giorni. Sempre incluso nel prezzo ci sono alcuni servizi extra come l'avviso di chiamata, LoSai, Call Conference e la Segreteria Telefonica.

Costi ed altro

La tariffa in questione è attivabile dai nuovi clienti in portabilità e che intendono attivare una nuova numerazione con NoiTel. Per i già clienti è possibile attivare la medesima promozione solo ad un costo di 1 euro mensile in più.

Inoltre, è previsto per entrambi un costo iniziale pari a 5 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Noi tel

Tariffe