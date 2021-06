Super Jump di NoiTel è una promozione molto interessante dedicata ai nuovi clienti che intendono cambiare operatore ed attivabile fino al 30 Giugno 2021.

NoiTel Super Jump: i dettagli

NoiTel Super Jump mette a disposizione ben 100 Giga di internet in 4G sulla Giga Network di Vodafone, minuti senza limiti di chiamate verso tutte le numerazioni sia fisse che mobili in Italia e 50 messaggi ad un prezzo di 7,99 euro al mese, invece di 8,99€. Il bundle dei 100GB mensili è disponibile alla velocità massima di 60 Mbps in download e di 40 Mbps in upload.

Inoltre, questa promozione a meno di 8 euro al mese offre anche 5GB di traffico internet da utilizzare in roaming all'interno dell'Unione Europea.

La tariffa si rinnova ogni mese, salvo mancanza del credito sufficiente per coprire i costi. In questo caso, l'offerta andrà in sospensione per 14 giorni, dopodiché, in caso di non ricarica della SIM verrà disattivata e sarà necessario riattivarla.

Costi ed altro

L'operatore permette di avere uno sconto di un euro sulla Promo Super Jump per i nuovi clienti in portabilità oppure che decidono di attivare un nuovo numero. Per i già clienti del virtuale, infatti, è disponibile la tariffa in questione a 8,99 euro al mese. In entrambi i casi è previsto un costo di attivazione pari a 5€ una tantum.

