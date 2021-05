NoiTel ha lanciato oggi la sua nuova promozione Super Jump disponibile online ad un prezzo riservato per i nuovi clienti attivabile fino al 31 Maggio 2021.

Super Jump: i dettagli

Super Jump del virtuale NoiTel offre un bundle di 100 Giga di traffico internet in 4G su rete Vodafone, minuti illimitati verso tutti i numeri di qualsiasi operatore sia fisso che mobile e 50 SMS a soli 7,99 euro ogni mese, anziché 8,99€. I Giga disponibili possono essere usufruiti alla velocità massima di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. La nuova tariffa dell’operatore virtuale offre ben 5GB di internet da poter utilizzare in roaming all’interno dell’UE. Super Jump inoltre offre alcuni servizi inclusi come l’avviso di chiamata, LoSai, Call Conference e la Segreteria Telefonica.

Il meccanismo di rinnovo della promozione è piuttosto particolare. Nel caso in cui non ci sia la disponibilità per il rinnovo mensile, la tariffa andrà in sospensione per 2 settimane. Attenzione però, se non verrà eseguita una ricarica, la promozione sarà disattivata.

Costi e promo

La nuova promozione di NoiTel ha un costo iniziale pari a 5 euro una tantum. Oltre a questa spesa, è necessario corrispondere 10€ per la SIM. Inoltre, questa offerta può essere attivata anche dai già clienti. In questo caso il contributo di attivazione rimane lo stesso mentre varia il costo mensile che ammonta a 8,99 euro mensili.

Noi tel

Tariffe