No, Xiaomi non presenterà più i nuovi flagship OGGI

Brutte notizie in Cina: il debutto della serie Xiaomi 13 ma anche della gamma iQOO 11 è stato rinviato. Il motivo è molto semplice: è morto l’ex leader cinese Jiang Zemin.

Perché Xiaomi ha rinviato il debutto della serie Xiaomi 13?

Per chi non lo sapesse, due grandi realtà cinesi si stavano preparando a presentare la nuova serie di smartphone di punta nel mercato asiatico. Parliamo del sub brand di Vivo, iQOO e di Xiaomi. Su quest’ultima c’era grande agitazione perché tutti attendevano con impazienza di conoscere i top di gamma con ottiche di Leica. Purtroppo però, è accaduto un brutto fatto nel paese. I brand hanno dovuto posticipare il lancio a causa della scomparsa dell’ex leader del paese.

Jiang Zemin era il capo del partito comunista cinese ed è stato colui che ha reso grande la Cina negli anni precedenti. Era comunque anziano: aveva 96 anni, stando a quanto riporta l’agenza di stampa del luogo. Per rispetto dell’ex leader, le compagnie hanno preferito annunciare su Weibo, noto social di microblogging, che il lancio delle ammiraglie del 2023 era stato rinviato. Ad oggi non abbiamo una data di debutto ufficiale.

Congiuntamente, anche iQOO che aveva previsto il debutto della serie iQOO 11 per la data odierna, ha comunicato il rinvio della presentazione. Oltre ai top di gamma, era previsto il lancio dell’iQOO Neo 7 SE. Anche qui non abbiamo una nuova data. Restate connessi per saperne di più.

