No, POCO non ha intenzione di lanciare smartphone Android One. Questo è quanto trapelato in queste ore da una recente intervista rilasciata dai dirigenti dell’azienda.

Android One e Xiaomi? Una storia che non si ripeterà con POCO

Xiaomi è stato il primo OEM a dare il via alla seconda generazione di smartphone Android One nel 2017 con il Mi A1. Questo dispositivo è stato successivamente seguito dal Mi A2, dal Mi A2 Lite e dal terribile Mi A3. Il gigante tecnologico cinese non ha rilasciato altri telefoni della serie da circa due anni… e capiamo benissimo il motivo. Soprattutto, non c’è nemmeno una parola ufficiale sull’interruzione della formazione. D’altra parte, il marchio POCO dell’azienda ha risposto a una domanda relativa ad Android One in una recente intervista.

Oggi, Android Central ha pubblicato un’intervista esclusiva con due dirigenti del team POCO Global. Questa storia si concentra sul prossimo smartphone del marchio: POCO M3 Pro 5G e sui suoi piani futuri.

Quando l’intervistatore ha chiesto informazioni su Android One, uno dei rappresentanti del marchio ha rivelato che la società non ha in programma di rilasciare smartphone Android One al momento. Quindi, non aspettatevi alcun telefono del marchio con hardware più robusto e Android stock per un prezzo accessibile nel prossimo futuro.

Pertanto, le ROM personalizzate sono l’unico modo per provare Android stock su smartphone POCO. Ma questa soluzione è applicabile solo a pochissimi utenti.

Xiaomi è stata l’unica azienda a offrire un buon hardware con Android di serie tramite la sua serie Mi A di smartphone Android One. Tuttavia dobbiamo considerare che, i telefoni Android One di marchi come Motorola e HMD Global (Nokia) offrono ancora hardware poco brillante per la stessa quantità di denaro.

Ad ogni modo, Android stock è stato il tallone d’Achille della serie Xiaomi Mi A. I dispositivi usciti in commercio soffrivano di vari bug e per lo più non hanno mai ricevuto gli update in tempo.

Sebbene Xiaomi non lo abbia confermato, riteniamo che questo sia il motivo per cui la società non ha lanciato alcun nuovo telefono della serie e per il quale abbia interrotto la formazione senza fare un annuncio ufficiale.

