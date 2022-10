No, non ci sarà un Mac Mini e un iMac con Apple Silicon M2 per adesso

Stando a quanto dichiarato da Mark Gurman poche ore fa, sembra che Apple non abbia intenzione di rilasciare nuovi Mac per il 2022. Quindi, oltre a non aspettarci i MacBook Pro da 14 e 16 pollici con M2 Pro/Max, non dovremmo attendere neppure i Mac Mini e l’iMac con M2 standard. Pare che la line-up per quest’anno sia completa.

Come detto in più occasioni, sembra che la compagnia non abbia intenzione di annunciare nuovi Mac nel 2022; tutte le versioni previste per quest’anno sono state svelate. Per vedere dei PC next-gen dovremo attendere il primo trimestre del 2023. Forse a marzo vedremo i computer in questione, magari in concomitanza del primo keynote dell’anno.

Oltre a non vedere MacBook Pro 14 e 16″ (2022), non vedremo i nuovi Mac Mini e iMac con M2, il famoso Mac Pro di cui tanto si parla e neppure il misterioso iMac da 27″, sparito dai radar da moltissimo tempo.

Apple: perché non ci saranno nuovi Mac?

All’interno della sua newsletter, Gurman ha sottolineato come Apple abbia deciso di fare “marcia indietro” aspettando fino al 2023 per l’annuncio dei nuovi Mac. Si diceva che questi sarebbero arrivati a novembre ma qualcosa è cambiato. Scrive infatti:

“Mi è stato detto che Apple punta a introdurre i modelli aggiornati, comprese le versioni basate su M2 dei MacBook Pro da 14 pollici e 16 pollici, nel primo trimestre del calendario 2023”.

Inoltre, pare che il CEO di Apple in persona abbia anche affermato, durante la chiamata sugli utili della settimana scorsa, che al momento “la gamma di prodotti dell’azienda è pronta”, riferendosi al ciclo di vendite record che dovrebbe partire questo mese e che dovrebbe durare fino ai primi di gennaio 2023. Anche Luca Maestri, CFO dell’azienda, ha detto:

“Abbiamo un confronto molto impegnativo con l’anno scorso, che ha avuto il vantaggio del lancio e del riempimento dei canali associato del nostro MacBook Pro con M1 recentemente riprogettato”.

Se volete fare oggi un buon affare, vi suggeriamo iMac da 24″ a soli 1311,00€ su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.