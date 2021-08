Se sei alla ricerca di un'ottima idea regalo o sei patito dello Studio Ghibli non puoi non comprare questo fantastico salvadanaio. No Face, lo storico personaggio de La Città Incantata torna a mangiare di nuovo, ma questa volta le tue monete.

In promozione su Amazon lo paghi a metà prezzo, solo 12,35€ e lo ricevi in pochissimo tempo a casa tua.

No Face: il salvadanaio che non ti aspettavi

Un compleanno si avvicina? Allora perché non prendere questo bellissimo salvadanaio a tema Studio Ghibli che non solo è funzionale, ma diverte e decora la stanza in modo simpatico. Semplicissimo da utilizzare, funziona con delle batterie ed ha un tasto di accensione e spegnimento per prolungarne il funzionamento.

Una volta estratto dalla sua confezione non dovrai che inserire le batterie nel retro e aspettare che la magia avvenga. In poche parole ogni volta che poggerai sul piatto un soldo, Lo spirito ingoierà automaticamente il denaro custodendolo nel suo stomaco. Tutto questo sarà accompagnato da una musichetta a tema con tanto di digestione finale!

I soldi andranno perduti? Ovviamente no perchè sul retro è presente un semplice sportellino che una volta aperto farà riemergere tutte le tue monete.

Acquista subito questo salvadanaio con No Face su Amazon a metà prezzo: lo paghi appena 12,35€ ma affrettati, i pezzi disponibili sono pochissimi. La spedizione è a pagamento, ma si parla di appena 3€ quindi non farti pensieri e non aspettare altro tempo, i tuoi soldi vogliono esser mangiati.

