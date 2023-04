Nintendo Switch OLED: torna lo sconto imperdibile su eBay

La Nintendo Switch è la console più amata da grandi e piccini, per i suoi titoli esclusivi (Pokémon, Super Mario, The Legend of Zelda e non solo), per il suo design e, soprattutto, per la sua doppia modalità – fissa e portatile – che ti consente di usarla quando e dove vuoi, senza mai rinunciare al tuo passatempo preferito. Ma perché accontentarsi di una console Nintendo standard quando puoi avere una Switch OLED ad un prezzo incredibile? Oggi su eBay ti costerà solo €317,90, con uno sconto del 14%. Scopri tutti i suoi vantaggi e le sue prestazioni migliorate, per un’esperienza di gioco ancora più ricca.

Nintendo Switch OLED: un nuovo modo di giocare

Cosa distingue una OLED da una Nintendo Switch standard? Pur mantenendo le dimensioni invariate, il display touch raggiunge una diagonale maggiore grazie alla notevole riduzione della cornice. Gli storici joy-con colorati lasciano il posto al bianco, abbinati alla nuova dock, bianca anch’essa. Un’altra novità sono gli altoparlanti stereo che ti donano un audio migliorato. Noterai inoltre un kinkstand più ampio, per garantirti una maggiore stabilità e una regolazione più fine dell’inclinazione. Infine, avrai la possibilità di conservare ancora più dati di gioco sulla console, con una memoria che da 32 GB passa a 64 GB (sempre espandibile tramite microSD).

La prima costante è il processore: l’accoppiata CPU/GPU resta a carico del chipset NVIDIA Tegra. Nintendo Switch OLED supporta chiaramente sia la modalità fissa sia quella portatile, per una duplice esperienza di gioco in base alle tue necessità del momento. Connessa alla TV, ti offre una risoluzione di 1920 x 1080 p con 60 fps; supporta jack audio da 3,5 mm e porta USB-C per la ricarica.

Con un design tutto nuovo, più elegante e maneggevole, la Nintendo Switch OLED può essere tua a soli €317,90, grazie allo sconto del 14% di eBay.

