Nintendo Switch V2 a un prezzo incredibile su eBay (meno di 250 euro)

L'offerta indiscussa del giorno di eBay oggi è la Nintendo Switch V2. La console portatile per eccellenza torna in super sconto grazie al codice coupon di eBay. Non perdere tempo, mettila subito nel carrello e acquistala a soli 247,50 euro, invece di 275 euro. Ricordati di inserire il coupon “PITGEN22” per avere diritto all'ulteriore sconto del 10%. Il codice è valido fino al 2 febbraio 2022 e puoi usarlo fino a un massimo di due ordini.

Nintendo Switch V2: la console che tutti vogliono è su eBay

Nintendo Switch V2 è la console che tutti vogliono. Oggi, salvo esaurimento scorte visto che il prodotto sta terminando, la trovi online all'incredibile prezzo di 247,50 euro solo su eBay. Il colosso dello shopping ha davvero realizzato una promozione incredibile con questo gioiello tanto amato dai gamer di tutto il mondo.

Infatti, grazie a Nintendo Switch V2 puoi giocare ai tuoi giochi preferiti ovunque ti trovi e in qualunque momento. Tra l'altro, questo nuovo modello garantisce una maggiore durata della batteria. Entra anche tu nella nuova era del gaming lontano da tutti gli impedimenti che prima non ti permettevano di divertirvi sfruttando ogni momento opportuno.

Utilizzala come console da casa collegandola al tuo televisore. I Joy-Con possono essere uniti, in questo modo avrai a disposizione un gamepad a tutti gli effetti. Ma se vuoi sfidare i tuoi amici, all'occorrenza diventano due. Puoi anche portarla sempre con te e, grazie al suo potente display, non perderai nemmeno il minimo dettaglio dei tuoi videogiochi preferiti.

Pensa in grande e organizza tornei di gioco collegando fino a 8 console contemporaneamente. Potrai così goderti una nuova dimensione di ciò che solitamente viene definito multiplayer.

Compra la nuovissima Nintendo Switch V2 e approfitta di questa offertona su eBay. Mettila nel carrello a soli 247,50 euro, invece di 275 euro, grazie al codice sconto “PITGEN22”. Ma fai presto, perché questa eccezionale console è in esaurimento.