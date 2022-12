Nintendo Switch Sport: il gioco che non può mancare, OGGI in sconto su Amazon

Vi hanno appena regalato una Nintendo Switch? Se la risposta è “sì”, sappiate che abbiamo una notizia da darvi. Abbiamo scovato infatti un titolo su Amazon che è semplicemente meraviglioso perché è in grado di farvi divertire come non mai grazie ad un sistema di gioco innovativo ereditato dalla classica Wii del 2006.

Stiamo parlando di Nintendo Switch Sports, un videogame che vi farà letteralmente fare sport direttamente da casa vostra. Potrete sfidare i vostri amici e parenti a bowling, a pallavolo e a moltissimi altri giochi direttamente dal salotto dell’appartamento. Follia? Assolutamente no, anzi. Vi diremo di più: noi lo abbiamo provato proprio in occasione delle festività natalizie e ce ne siamo innamorati. Oggi poi lo trovate a soli 39,90€ in sconto su Amazon al posto di 49,90€.

Nintendo Switch Sports: un gioco con cui fare… sport

In primo luogo dobbiamo comunicarvi che si tratta di un gioco che gode del 20% di sconto su Amazon e c’è anche la garanzia di due anni grazie al noto portale di e-commerce.

Ci sono ben sette giochi all’interno di Switch Sports: pallavolo, chambara, bowling e molti altri. Pensate che ci si può anche divertire a bowling.

Il titolo sfrutta i sensori di movimento dei Joy Con della Nintendo Switch; potrete anche inserire il telecomando nel Leg Strap per calciare davvero a calcio. Il divertimento è assicurato.

Si possono sfidare persone da tutto il mondo sfruttando la rete Internet e si può personalizzare a dovere il proprio avatar. Unitamente a ciò, potrete anche cimentarvi nelle sfide più complesse provando ad entrare nella Pro League. È uno dei videogame più frizzanti che vi sia; non perdete l’occasione di farlo vostro con un prezzo speciale. Solo 39,90€ al posto di 49,90€ e le spese di spedizione saranno gratuite e comprese nel prezzo dell’articolo.

