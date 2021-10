Nintendo Switch: sempre più basso il prezzo, ma POCHISSIMI PEZZI

Se la Nintendo Switch è una console che ti ha sempre incuriosito allora falla tua senza mezzi termini. Con la promozione in atto su Amazon hai l'occasione di portartela a casa a un prezzo fenomenale, appena 268,00€. Se fossi in te non me la farei scappare visto che sono rimasti disponibili solo sei pezzi.

Le spedizioni? Ovviamente veloci e gratuite in tutta Italia.

Nintendo Switch: cosa devi sapere sul suo conto

Il modello attualmente in promozione è quello in colorazione Rosso e Blu Neon, uno dei più belli a mio avviso. Completo di tutto ti permette fin da subito di giocare a mille mila giochi senza mai porti limiti in alcun senso. La bellezza di questa console, infatti, è che te la puoi portare ovunque vai e giocare da solo o con gli amici senza mai patire la noia.

Arriva a casa tua con il dock ossia il prodotto che non solo ti fornisce una perfetta base di appoggio ma ti permette di tenere in carica la console e di collegarla alla tua televisione. Tutti i cavi del caso, due joycon e il cosiddetto “cane” ossia il pezzo mancate per trasformare i tuoi due joystick in un controller vero e proprio.

Com'è ovvio che sia, i joycon sono dotati di sensori di movimento così nei giochi in cui è permesso puoi utilizzarlo come se fossero armi, scudi, remi e così via. Puoi acquistare qualunque titolo, non hai nessuna limitazione.

Acquista subito la tua Nintendo Switch su Amazon a soli 268,00€. La ordini e diventa tua nel giro di qualche giorno grazie alle spedizioni super veloci. Le consegne sono gratuite sia per i membri Prime che per i clienti standard, ma se sei interessato non aspettare troppo.