Nintendo Switch, riparazione gratis Joy-Con difettosi in Europa

Il problema della deriva dei Joy-Con per Nintendo Switch ha attanagliato tantissimi utenti sin dal lancio della console stessa. Dopo l’indagine effettuata da nove associazioni dei consumatori europee, la Grande N ha ufficialmente deciso di aiutare i giocatori a risolvere il problema con riparazioni gratuite anche fuori garanzia, complice la spinta da parte della Commissione europea.

Nintendo risolverà gratuitamente il drift dei Joy-Con Switch

La notizia è stata condivisa proprio dalla Commissione europea sulla pagina Facebook ufficiale, dove ha scritto quanto segue:

“Abbiamo recentemente contattato Nintendo per risolvere il problema tecnico ricorrente con i controller Switch e siamo lieti di annunciare che hanno accettato di offrire a tutti i consumatori il diritto alla riparazione, gratuitamente, anche oltre la garanzia! Ciò impedirà lo smaltimento di controller non riparati e rifiuti inutili.”

Nel comunicato stampa pubblicato oggi sul sito della Commissione europea, dunque, si può leggere l’intervento da parte della stessa autorità dell’Unione con una proposta correlata al diritto alla riparazione, secondo il quale i consumatori possono richiedere l’accesso semplificato ed economico alle opzioni di riparazione per qualsiasi dispositivo che può essere effettivamente riparato, anche dopo la scadenza della garanzia.

A seguito dell’intervento da parte della Commissione, Nintendo ha accettato di offrire riparazioni gratuite nei centri ufficiali per tutti i controller Joy-Con difettosi, indipendentemente dal fatto che tali problematiche siano correlate a difetti tecnici o usura.

Sarà interessante vedere se Nintendo offrirà le medesime condizioni agli utenti Switch in altre parti del mondo e non solo in Europa, dove ormai si è costituito un nuovo precedente alquanto importante.