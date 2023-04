Nintendo Switch: prezzo AL TOP su eBay, la paghi meno di 200 euro

Se sei un appassionato di videogiochi e vuoi portare sempre con te i tuoi titoli preferiti, non perdere questa incredibile offerta su eBay dove puoi acquistare la Nintendo Switch Lite a soli 189 euro.

Si tratta di una console compatta, leggera e con comandi integrati, ideale per il gioco in mobilità. La Nintendo Switch Lite è compatibile con tutti i software per Nintendo Switch che possono essere giocati in modalità portatile, quindi avrai a disposizione un’ampia libreria di giochi da scegliere.

Nintendo Switch Lite: cosa cambia dalle altre versioni?

Nintendo Switch Lite è una console pensata per i giocatori sempre in movimento. Rispetto alla Nintendo Switch originale, ha uno schermo più piccolo (5,5 pollici invece di 6,2 pollici) e una batteria più duratura (da 3 a 7 ore invece che da 2,5 a 6,5 ore).

Il modello Lite non supporta l’output alla TV e non ha i controller Joy-Con rimovibili, ma ha comunque tutte le funzionalità di base della Nintendo Switch. Puoi giocare a tutti i giochi che supportano la modalità portatile, come Animal Crossing: New Horizons, Mario Kart 8 Deluxe, The Legend of Zelda: Breath of the Wild e molti altri.

Nintendo Switch Lite è una console perfetta per chi ama giocare ovunque e quando vuole: ora puoi averla a soli 189 euro su eBay, con spedizione gratuita e consegna in 3 giorni. Sei protetto dalla garanzia cliente eBay per qualsiasi imprevisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.