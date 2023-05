Nintendo Switch OLED: questo è il prezzo più basso che puoi trovare oggi

Se sei un appassionato di videogiochi e vuoi acquistare la nuova Nintendo Switch OLED di colore bianco, non lasciarti sfuggire questa offerta imperdibile: su eBay puoi trovare la console a soli 296,99 euro, con uno sconto del 15% sul prezzo di listino di 349,99 euro. Si tratta del prezzo più basso del web, che ti permette di risparmiare oltre 50 euro e riceverla a casa praticamente subito.

Nintendo Switch OLED bianca: eleganza, stile e divertimento

La Nintendo Switch OLED Bianca è l’ultima versione della console ibrida che ti permette di giocare sia in modalità TV che in modalità portatile. La console ha uno schermo OLED da 7 pollici che offre una qualità visiva superiore, una base con una porta LAN integrata per una connessione internet più stabile, un supporto regolabile per la modalità tavolo e un’unità interna da 64 GB per archiviare i tuoi giochi. Il sistema è compatibile con tutti i giochi e gli accessori per Nintendo Switch.

L’offerta su eBay è valida solo per un tempo limitato e le scorte sono pochissime, quindi affrettati a cogliere l’occasione. Il venditore è affidabile e ha il 99,6% dei feedback positivi su 29.059 recensioni. Inoltre, ti assicura la consegna gratuita in 2 giorni con corriere espresso, per farti ricevere la console in tempi brevissimi.

Non perdere tempo: acquista ora la Nintendo Switch OLED Bianca su eBay a soli 296,99 euro e goditi il meglio dei videogiochi con la console più versatile e innovativa del mercato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.