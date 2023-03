Nintendo Switch OLED: l'offerta eBay è da non perdere, risparmi 50 euro

Interessantissima e soprattutto imperdibile promozione di eBay su Nintendo Switch OLED. Il modello di punta della console ibrida giapponese è disponibile in offerta a 299 euro, il prezzo più basso del web, con spedizione gratuita e consegna in 3 giorni.

La console è venduta da un rivenditore italiano ultra-affidabile con oltre 27.700 feedback positivi. In ogni caso, ricorda che su eBay sei sempre protetto dalla garanzia cliente che ti rimborsa integralmente in caso di problemi.

Nintendo Switch OLED: la versione migliore della console più venduta

Nintendo Switch OLED è l’ultimo modello del sistema per videogiochi della casa giapponese che, come suggerisce il nome, si esalta per un fantastico display di tipo OLED da 7 pollici e dalle cornici ridotte, in modo da mettere bene in primo piano i colori intensi e l’elevato contrasto di questo tipo di schermo.

Per il resto, la console mantiene le funzioni del modello base dandoti la possibilità di giocare sia in modalità portatile, sia in modalità TV tramite l’apposito stand incluso nella confezione.

Lo stand, che fa anche da ricarica per la console, comprende in questa versione una inedita porta LAN per permetterti di collegare la Switch a internet via cavo e ottenere le migliori prestazioni possibili per le tue partite online.

Il prezzo in offerta su eBay è di 299 euro, con spedizione compresa e consegna in 3 giorni. Praticamente impossibile trovare di meglio oggi.

